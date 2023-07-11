Мир на грани открытия лекарства от рака

Новая вакцина, разработанная учеными из Массачусетского технологического института от рака, уничтожила опухоль у 80% тестовых животных.

Новый препарат усиливает иммунный ответ Т-клеток, а также запускает процесс их производства с необходимыми терапевтическими свойствами.

Лечение привело к исчезновению рака у подавляющего большинства грызунов с глиобластомой и меланомой — до сих пор добиться такого эффекта иммунотерапии при солидных опухолях было практически невозможно.

В настоящее время ученые продолжают исследования и адаптируют лечение для различных типов опухолей, включая те, у которых еще не идентифицированы антигены-мишени. После этого терапию оценят с точки зрения безопасности и эффективности для человека, пишет unews.pro.