Минздрав рассказал, какими вирусами сейчас болеют

По-прежнему ходит грипп, аденовирусы и Омикрон.

«Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечается в нашей стране ежегодно в период с октября по апрель. Сейчас показатели заболеваемости остаются на уровне прошлого года, — говорят в Минздраве. — В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составляет около 15 %. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии отмечается циркуляция аденовирусов, РС-вирусов, риновирусов и других.

Вирус SARS-CoV-2 обнаруживается в примерно 12 % лабораторных образцов от пациентов с респираторными симптомами. В основном — геноварианты штамма «Омикрон».

Таким образом, в настоящее время сохраняется сезонная активность респираторных вирусов, вирусов гриппа, а также определенная активность SARS-CoV-2, что обусловливает риск распространения возбудителей и возникновение случаев заболевания.

В условиях текущей эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям для всех субъектов хозяйствования сформирован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Их проведение направлено на снижение риска распространения респираторных вирусных агентов.

Информация о прекращении действия периода подъема заболеваемости ОРИ, в том числе инфекцией COVID-19, будет доведена до всех заинтересованных в порядке официального информирования».