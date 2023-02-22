Минздрав обновил перечень безрецептурных лекарств

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ведомство регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств.

«Значимым изменением в постановлении является упразднение норм отпуска, которые ранее были введены в условиях существовавшего на тот момент дефицита лекарственных средств, — сообщает Минздрав. — Нормы отпуска оставлены для отдельных лекарственных средств: спирто- и фенобарбиталсодержащих (Корвалол, настойка боярышника, валерианы и т.п.), левоноргестрела, мифепристона, перманганата калия.

Также в постановляющей части определяется безрецептурный порядок отпуска для всех гомеопатических лекарственных средств (за исключением инъекционных лекарственных форм), в связи с этим их конкретные наименования удалены из приложения.

Для удобства использования и исключения разночтений лекарственные средства включены в постановление под международными непатентованными наименования (далее – МНН), при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок и др.). В случае, если у лекарственных средств отсутствует МНН (например, для отдельных комбинированных или растительного происхождения), они включены в проект под торговыми названиями.

Таким образом, в постановлении унифицирован подход к порядку реализации лекарственных средств имеющих одно МНН, но разные торговые названия: в этом случае все торговые названия будут реализовываться без рецепта, что позволит создать равные условия доступа на рынок для производителей и обеспечить возможность выбора лекарственных средств для пациентов.

Из инъекционных лекарственных средств оставлены:

— вода очищенная для инъекций, растворы натрия хлорида 0,9%, глюкозы, хондроитина сульфата (Мукосат), т.к. это лекарственное средство исключительно отечественного производства и пользуется значительным спросом граждан других государств (Украины, России и т.д.),

— нестероидные противовоспалительные средства и спазмолитики, для оказания помощи и самопомощи при острых состояниях.

глюкокортикостероиды для ингаляционного применения, в связи с тем, что они включены в перечень основных лекарственных средств, практически всегда отпускаются из аптек по льготным рецептам, оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача;

глюкокортикостероиды для интраназального применения;

В действующий перечень включен только мометазон, все остальные лекарственные средства этой группы отпускаются по рецепту врача.

комбинированные оральные контрацептивы, за исключением средств экстренной контрацепции

В действующее постановление включены только одно наименование — левоноргестрел (торговые названия — Постинор и Эскапел, таблетки 1,5 мг×1 или 0,75 мг×2 не более одной упаковки), все остальные лекарственные средства этой группы отпускаются по рецепту врача).

ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) в связи с изменением профиля безопасности;

Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы в перечень Постановления включены лекарственные средства: Тамсулазин, Унопрост, Простамол-Уно, Витапрост, Простанорм, Простатилен и т.п.

клиндамицин (в формах для вагинального применения), метформин и некоторые ЛС, влияющие на сердечно-сосудистую систему: Пропафенон, Гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, Спиронолактон, Торасемид и бета-адреноблокатор Атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении;

значительно сокращена группа антибактериальных лекарственных средств;

Из антибактериальных лекарственных средств в проекте остались: Амоксициллин, Амоксициллин+Клавулановая кислота, Ампициллин, Доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.

некоторые глазные капли зарубежного производства, представляющие сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами, и не имеющих отечественных синонимов».

С полным списком безрецептурных лекарств можно ознакомиться здесь.