Минздрав на треть повысил тарифы на стоматологические услуги

Новые цены прописаны в приложении к постановлению Минздрава Беларуси № 75 от 11 мая, которое официально вступило в силу 19 мая.

В соответствии с этим документом в Беларуси в среднем на 30% повышены тарифы на стоматологические услуги (в том числе ортопедические и зуботехнические), а также на услуги по лучевой диагностике — то есть на рентгеновские снимки зубов.

Как сообщили БелТА в Минздраве, некоторые услуги, по которым установлены предельные максимальные тарифы, в настоящее время являются убыточными. По отдельным наименованиям отрицательная рентабельность достигает 93%.

Кстати, в прошлом году на платных услугах государственные стоматологии заработали более 39 миллионов долларов. В феврале об этом рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава Валерий Недень. Однако не секрет, что многие белорусы давно пользуются услугами частных стоматологий.