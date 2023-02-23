…Минус Андрей Смоляк: не все художники нашли свои работы на выставке

Сегодня вечером во Дворце искусства открылась выставка-посвящение 100-летию народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

Свои картины в знак уважения и памяти о Мастере предложили практически все известные живописцы республики: те, кто считал Леонида Дмитриевича своим учителем, и те, для кого Щемелев был старшим коллегой и авторитетом.

Как всегда красиво и мощно выставилась с тремя полотнами заслуженная художница Беларуси Зоя Литвинова.

Не пройдешь мимо талантливого и проникновенного холста «Казімір Малевіч. Погляд скрозь час» кисти народного художника Владимира Товстика.

Очень свежая и, пожалуй, прорывная работа у Владимира Климушко «Спадарожны вечар». Пронизительная картина Владимира Кривоблоцкого «Таемная Вячэра».

Повторю, участниками выставки стали лучшие художники Беларуси. Кроме Андрея Смоляка. Неужели он проигнорировал этот вернисаж? Но нет. Его работы сняли с выставки по распоряжению Министерства культуры. Как рассказала жена художника Ольга Смоляк, ей об этом первая сообщила гардеробщица Дворца искусства, когда она сдавала туда верхнюю одежду: «А ваши работы сняли, — сказала добрая женщина. – Ну… Вы же в списках!»

Для четы Смоляков такая информация оказалась как ведро воды на голову. Тем более что работы Андрея Смоляка были совершенно камерного характера. Но у кого сегодня потребуешь объяснений? Говорят, что это плата за дружбу с опальной певицей Анжеликой Агурбаш. Плата или месть?

Прошлой весной перед открытием фестиваля искусств «Арт-Минск» здесь же, во Дворце искусства, вообще удалили со стен несколько десятков картин. И дело опять же дело было не в тематике и уж, конечно, не в уровне мастерства – только в фамилиях авторов, которые где-то как-то попали в неблагонадежные списки. Вот так в нашу жизнь пришла политическая цензура. Добавить больше нечего.

Елена МОЛОЧКО.