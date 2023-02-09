Минус 411 адвокатов...

На 1 января 2020 года в Беларуси было 2101 адвокат, на 1 января 2023 года — 1690.

Такие цифры привели на расширенном заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) “Итоги работы за 2022 год. Определение направлений развития адвокатуры на 2023 год”.

«Кадров мы готовим много, но, к сожалению, не все справляются или не все чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы прийти, в частности, в адвокатуру, — говорила о кадровой проблеме замглавы Администрации президента Ольга Чуприс. — На смену адвокатам, которые покинули адвокатское сообщество, должны прийти молодые, а это вопрос Белорусской республиканской коллегии адвокатов: как готовить молодежь, как стажировать, как нацеливать на достижение результатов, которые стоят перед такой интереснейшей профессией, как адвокат».

«Народная Воля» рассказывала, что за последние годы многие известные адвокаты остались без лицензий.