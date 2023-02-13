Минскому мотовелозаводу дадут 2,3 миллиона долларов на импортозамещение

На предприятии, где руководство еще в прошлом году заявляло о существенном снижении спроса на выпускаемую продукцию, продолжается модернизация – теперь дополнительные средства выделяют на увеличение локализации производства.

Столичному ООО «МотоВелоЗавод» решено выделить средства инновационного фонда Мингорисполкома – об этом говорится в опубликованном постановлении Совета министров Беларуси №108 от 8 февраля.

Предприятие получит в общей сложности 6,5 млн рублей, которые должны пойти на модернизацию производства, разработку конструкторской документации и изготовление технологической оснастки, замечает myfin.by. В результате «МотоВелоЗавод» должен будет добиться увеличения локализации производства импортозамещающих комплектующих для выпускаемой техники.

Напомним, в августе прошлого года директор предприятия Николай Ладутько заявлял о снижении интереса к выпускаемой на «МотоВело» продукции как в Беларуси, так и за рубежом – например, в России спрос упал на 30%.

При этом сообщалось о продолжения модернизации завода, рассчитанной до 2026 года – в планах на нынешний год значилось создание дополнительных производственных линий и нового покрасочного комплекса, оснащенного китайским оборудованием.