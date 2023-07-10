Прошли матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Вот итоги тура: “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — “Динамо” (Минск) – 0:0, “Славия” (Мозырь) – “Энергетик-БГУ” (Минск) – 0:0, “Ислочь” (Минский район) – “Минск” — 0:0, БАТЭ (Борисов) — “Шахтер” (Солигорск) – 2:0, “Нафтан” (Новополоцк) — “Неман” (Гродно) – 0:3, “Белшина” (Бобруйск) — “Динамо” (Брест) – 1:0, “Слуцк” – “Гомель” – 3:1.
Турнирная таблица
|Команды
|Игры
|Выигрыши
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|Неман
|14
|10
|2
|2
|24–7
|32
|Динамо (Мн)
|14
|10
|2
|2
|34—11
|32
|Торпедо-БелАЗ
|14
|7
|6
|1
|19–7
|27
|БАТЭ
|14
|6
|4
|4
|20–14
|22
|Славия
|14
|6
|3
|5
|15–13
|21
|Ислочь
|14
|6
|3
|5
|17–15
|21
|Слуцк
|14
|5
|3
|6
|17–17
|18
|Минск
|14
|4
|6
|4
|13–12
|18
|Гомель
|14
|4
|5
|5
|20–27
|17
|Сморгонь
|14
|5
|0
|9
|15–27
|15
|Динамо (Бр)
|14
|3
|1
|10
|12–24
|10
|Нафтан
|14
|2
|2
|10
|7–25
|8
|Белшина
|14
|2
|3
|9
|10–29
|-2
|Шахтер
|14
|9
|2
|3
|27–14
|-6
|Энергетик-БГУ
|14
|3
|4
|7
|6–14
|-10
vk.com/fc_dinamominsk