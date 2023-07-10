Фото: vk.com/fc_dinamominsk

Прошли матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Вот итоги тура: “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — “Динамо” (Минск) – 0:0, “Славия” (Мозырь) – “Энергетик-БГУ” (Минск) – 0:0, “Ислочь” (Минский район) – “Минск” — 0:0, БАТЭ (Борисов) — “Шахтер” (Солигорск) – 2:0, “Нафтан” (Новополоцк) — “Неман” (Гродно) – 0:3, “Белшина” (Бобруйск) — “Динамо” (Брест) – 1:0, “Слуцк” – “Гомель” – 3:1.

 

Турнирная таблица

Команды Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Очки
Неман 14 10 2 2 24–7 32
Динамо (Мн) 14 10 2 2 34—11 32
Торпедо-БелАЗ 14 7 6 1 19–7 27
БАТЭ 14 6 4 4 20–14 22
Славия 14 6 3 5 15–13 21
Ислочь 14 6 3 5 17–15 21
Слуцк 14 5 3 6 17–17 18
Минск 14 4 6 4 13–12 18
Гомель 14 4 5 5 20–27 17
Сморгонь 14 5 0 9 15–27 15
Динамо (Бр) 14 3 1 10 12–24 10
Нафтан 14 2 2 10 7–25 8
Белшина 14 2 3 9 10–29 -2
Шахтер 14 9 2 3 27–14 -6
Энергетик-БГУ 14 3 4 7 6–14 -10
             

vk.com/fc_dinamominsk

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