В захватывающем матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу, «Динамо» из Минска одержало убедительную победу 4:0 над «Белшиной» из Бобруйска, завоевав тем самым золотые медали чемпионата. Этот успех стал первым за последние 19 лет для клуба.

Лидеры турнирной таблицы решили вопрос об обладателе золотых медалей в матче против «Белшины», которая является одним из аутсайдеров. Именно в этот день также отмечается день рождения главного тренера «Динамо» Вадима Скрипченко.

Гости начали игру с активной атакой, и капитан команды, Александр Сачивко, открыл счет после углового. Затем «Динамо» управляло игрой, контролируя ситуацию на поле. Второй тайм был еще более успешным, с тремя дополнительными голами от Ивана Бахара, Алексея Гавриловича и Даниила Зорина.

Этот чемпионский титул стал восьмым в истории «Динамо» и символичным для ветерана команды Антона Путило, который выиграл свои первые медали в 2004 году. На поле игроков встречала триумфальная церемония, где им вручили золотой кубок, а радостные футболисты поднимали трофей вместе с тренером и болельщиками.