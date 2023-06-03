Минский тракторный завод представил … гоночное авто и мотоцикл

На сельскохозяйственной выставке в Сербии, которая проходила в конце мая, представили необычный мотоцикл, а также гоночную машину от МТЗ.

Фото и видео появились в Telegram предприятия.

И мотоцикл BELARUS, и гоночный болид это выставочные экземпляры, созданные из комплектующих белорусского трактора. В Сербии их представила компания «Агропанонка», которая занимается сборкой и продажей тракторов BELARUS.

Правда, эти транспортные средства никуда не едут – просто маркетинговый ход для привлечения внимания.