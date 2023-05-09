Минские власти не разрешили проведение акции «Бессмертный полк»

«Шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в Минске не состоятся.

Решением Мингорисполкома изменён порядок проведения 9 мая праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе. Торжественные шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» проводиться не будут. По неофициальной информации, данное решение принято в связи с возрастанием напряженности вокруг зоны проведения Специальной военной операции», — сказано на сайте белорусских сторонников пророссийской инициативы.

Это подтвердил и координатор оргкомитета пророссийского движения Валерий Драко на своей странице в соцсетях.

“Уважаемые участники шествия «Бессмертного полка», посвященного 78 годовщине Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. В связи с тем, что Мингорисполком без объяснений причин изменён формат проведения мероприятий 9 мая 2023 года, шествие «Бессмертного полка» отменяется”, – сообщил Драко.

Интересно, что всего несколько дней назад российское информационное агентство Sputnik cообщало, что посол России в Беларуси Борис Грызлов лично возглавит в Минске колонну «Бессмертного полка». Сейчас сообщение с сайта удалено – в поисковых системах остался только заголовок.

Что касается Витебска, то там «Бессмертный полк» разрешен в рамках общегородского праздничного шествия.