Минск вместо Женевы или вместе с Женевой?

Визит в Беларусь президента непризнанной Абхазии Аслана Бжания получил неожиданное продолжение.

Абхазия предлагает сделать Минск альтернативной площадкой по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Означает ли это, что Сухум отказывается от действующего формата переговоров – Женевских дискуссий – четкого ответа нет.

С инициативой касательно Минска выступил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Это одно из трех предложений в представленном им пакете новых внешнеполитических инициатив:

– Формирование стратегического механизма консультаций Сухум-Москва-Минск.

– Минск мог бы стать альтернативной площадкой для переговорного процесса по безопасности и стабильности в Закавказье.

– Создание нового института, отвечающего за разработку и реализацию реформ. В его рамках особое внимание будет уделяться международному сотрудничеству в сфере цифровизации. К диалогу приглашены все инициативные сограждане.

В опубликованном документе ничего не сказано по поводу дальнейшей судьбы Женевских дискуссий. И вопрос, предлагается ли сделать Минск дополнительной площадкой или единственной, остается открытым.

Тем более, что женевская площадка находится в явном кризисе. В течение минувшего года был проведен лишь один раунд переговоров. Несколько раз встречи переносились на более поздний период, и сейчас нет ясности, возобновятся ли они вообще и если да, то когда.

Что такое Женевские дискуссии

На эту тему также высказался президент Аслан Бжания.

«Женевские дискуссии сейчас не проводятся, и мы не можем рассчитывать на эту площадку. А Минск может стать нейтральной территорией для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе», – сказал он.

1 февраля власти Абхазии заявили, что не впустят сопредседателей Женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8–9 февраля для проведения встреч с официальными лицами республики. Местные эксперты допускают, что отказ от этой площадки – своего рода «жертва», которую Абхазия приносит для подтверждения союзнических отношений с Россией.

Инал Хашиг, редактор JAMnews в Абхазии / главный редактор «Чегемской правды» предположил два варианта политического контекста.

– Оптимистический вариант. Сухум решил поднять ставки, чтобы как-то взбодрить застопорившийся переговорный процесс и тем самым вернуть режим работы Женевских дискуссий в обычное русло.

Пессимистический вариант. Власти Абхазии начинают постепенно сворачивать свое участие в Женевском переговорном процессе. Возможно, посредническая роль Евросоюза и ОБСЕ в урегулировании грузино-абхазского конфликта уже не устраивает Абхазию из-за противостояния России и коллективного Запада.

И ради подтверждения своих союзнических отношений с Москвой Абхазия жертвует Женевой, единственной международной площадкой, в которой она на высоком уровне могла бы заявлять о себе, – считает он.

Беларусь, Лукашенко и грузино-абхазский конфликт

Минск начал активно интересоваться грузино-абхазским конфликтом с 2022 года.

В начале февраля 2022 года Александр Лукашенко заявил, что ждет от России «сигналов» о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Кремль в лице Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, сообщил тогда, что «никаких сигналов не будет».

В конце июня 2022 года в Абхазию с визитом был направлен Виктор Шейман. В абхазском обществе и на экспертном уровне тогда активно обсуждалось, может ли это означать, что Александр Лукашенко зондирует ситуацию перед признанием Абхазии?

28 сентября и сам Лукашенко неожиданно приехал в Абхазию, где заявил:

«Мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи, обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально».

21 февраля 2023 года в Минске побывал с ответным визитом президент Абхазии Аслан Бжания. Эксперты прогнозировали, что не только Абхазия, но и Москва рассчитывают на решение Минска признать независимость Абхазии. После чего начнется процесс создания Союзного государства с участием России, Беларуси и Абхазии. Но во время встречи с Бжания Лукашенко лишь произнес многозначительную фразу про «склеивание треугольника Тбилиси-Сухум-Минск». Он сказал, что приезд абхазского президента «не означает дальнейшее признание государственности Абхазии. Это всего лишь ответный визит вежливости, воспользовавшись которым я попытаюсь вас помирить».

Продолжение следует?

JAMnews, Сухум.