Минск договорился с «Газпромом» о цене на газ

Цена на российский газ для Беларуси в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года.

Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

С апреля 2022 года Беларусь перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.

Между тем, стороны не озвучивали фактическую цену поставок газа в российских рублях для Беларуси.

При этом стоит заметить, что цена на газ для населения растет.