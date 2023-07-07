Минобороны: и вагнеровцы не прибыли, и лагерь под Осиповичами делали не для них

Представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области.

Об этом прибывшим в лагерь журналистам сообщил помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский.

«Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой «Вагнер» размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть», — сказал генерал-майор, комментируя сообщения о якобы размещении бойцов ЧВК в лагере.

Касинский пояснил, что «это летний лагерь, который построен во взаимодействии с органами местной власти». «Данный лагерь развертывался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны», — добавил он.

Как добавил Касинский, лагерь способен вместить около 5 тысяч человек. Он также отметил, что «теоретически [военную] технику можно разместить где угодно». «Все зависит от количества этой техники. Это бывший военный городок. Инфраструктура сохранилась: и боксы [для хранения техники] были, здесь артиллерийская бригада когда-то располагалась», — сказал помощник министра обороны Беларуси.