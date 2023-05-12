Водитель большегруза на участке дороги М-5 попытался напасть на группу военных, которые принимают участие в усилении участков госграницы, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером в четверг, при нападении мужчина использовал взрывное устройство, которое было изготовлено из пиротехнических средств.

Злоумышленник после нападения попытался скрыться, но его авто блокировали военные, а самого 51-летнего водителя задержали и передали правоохранителям.

Трасса М5 соединяет Минск и Гомель.