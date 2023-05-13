Миноблисполком проиндексировал чеки «Жилье» – их цена уменьшилась

В соответствии с решением Минского областного исполнительного комитета второй раз в нынешнем году в регионе индексируются именные приватизационные чеки «Жилье».

Теперь один чек для жителей Минской области будет стоить 27,276 белорусского рубля. Это на 2,26% ниже, чем было после предыдущей индексации в январе, когда цена одного чека была установлена на уровне 27,908 рубля.

Как пишет портал Myfin.by, весь прошлый год стоимость чеков в Минской области менялась как в большую, так и в меньшую сторону: в январе снизилась на 13,34%, в апреле выросла на 6,91%, в августе вновь опустилась на 4,95%, а в ноябре увеличилась на 8,13%.

Напомним, что чеки «Жилье» могут использовать для приобретения недвижимости граждане Беларуси и члены их семей, которые являются «очередниками». К примеру, с их помощью можно вносить паевой взнос в жилищный кооператив, финансировать строительство или реконструкцию жилья, а также применять ценные бумаги при покупке квартиры на «вторичке» или для погашения соответствующих целевых кредитов и ссуд.