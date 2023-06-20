Минюст предложил партии «Зеленые» самоликвидироваться

Иначе будет подан иск в Верховный суд о ликвидации политической партии.

Об этом «Народной Воле» рассказал председатель пока еще зарегистрированной Белорусской партии «Зеленые» бизнесмен Дмитрий Кучук.

— Во-первых, Минюст прислал нам официальное письмо о том, чтобы мы провели съезд и приняли решение о самоликвидации, — рассказывает новости Кучук. — Письмо от 7 июня, но мы, к сожалению, получили его только сегодня.

В письме говорится о том, что мы должны проинформировать Минюст о предпринятых действиях по решению вопроса о самоликвидации Белорусской партии «Зеленые» до 14 июня. Мы на это можем ответить заочно Минюсту, что съезд у нас запланирован на январь 2024 года и мы, конечно, внесем в повестку дня вопрос о самоликвидации.

Во-вторых, мы получили разъяснение от Национального центра защиты персональных данных о том, что касается обработки персональных данных членов партии.

Выяснилось, что Минюст при запросе у политической партии информации, которая содержит специальные персональные данные, должен был прислать нам ссылку «на специальный законодательный акт, который предусматривает право государственного органа на получение такой информации». Я понимаю так: раз нам такой ссылки никто не присылал, значит, Минюст не имеет права требовать у нас персональные данных учредителей нашей партии.

В-третьих, у нас недавно состоялся разговор с представителем Минюста, из которого неожиданно выяснилось, что куда-то пропали наши партийные документы, которые мы высылали в Минюст – устав, свидетельство о регистрации, протокол. По словам чиновника, этих документов у них нет. Видимо, нужно будет разбираться, как такое могло случиться. Надеюсь, разберемся с этой непонятной ситуацией…

Марина КОКТЫШ.