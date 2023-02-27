Минэнерго предупреждает: вечером и ночью над городом будет летать вертолет

В ближайшее время филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» будут выполняться работы по аэросъемке тепловых сетей города Минска для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс, что «позволит выявить повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможное затопление тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети».

Минэнерго предупреждает: «Аэросъемка будет осуществляться на вертолете Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с использованием специальных приборов. По результатам ее проведения будет разработан план ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 2024 года.

Конкретные даты облета города определяются специалистами МЧС на основании прогнозируемых метеоусловий.

Просим отнестись жителей столицы с пониманием к выполняемым мероприятиям. Облеты будут проходить в вечернее и ночное время суток. Связано это с тем, что большое число трубопроводов проходят через оживленные городские автомагистрали, во время движения автотранспорта по которым выявить их тепловые аномалии не представляется возможным.

Точные даты облета будут сообщены в ближайшее время».

«Полеты начнутся 28 февраля в 9:00 и будут проходить на протяжении нескольких дней, исходя из погодных условий, — сообщают в МЧС. — Данное мероприятие проводится ежегодно в целях выявления тепловых аномалий (повреждений, затоплений трубопроводов, недостаточной их тепловой изоляции)».