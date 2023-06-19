Министры иностранных дел стран ОДКБ соберутся в Минске

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Минске 19–20 июня.

Мероприятие состоится под председательством белорусского министра Сергея Алейника.

На встрече главы внешнеполитических ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят перспективы международной и региональной обстановки, а также ее влияние на безопасность в странах ОДКБ, сообщает пресс-служба МИД Беларуси

«Будет также подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, в частности ООН, СНГ и ШОC», – отметили в МИД.

Мероприятия по линии ОДКБ в последнее время часто проходят в белорусской столице, отмечает Sputnik.by. В конце мая в Минске собрались министры обороны шести государств, входящих в организацию, чтобы обсудить вызовы и угрозы, а также вопросы реагирования на них.

Спустя две недели, 7 июня, прошло заседание комитета секретарей Совбезов государств ОДКБ.

Напомним, в этом году Беларусь председательствует в организации.