Министру здравоохранения объяснили, как менять суставы: «Один будет менять, а двое – зашивать рану»

К концу года Лукашенко поручил провести эндопротезирование суставов всем пациентам, стоявшим в очереди на момент 23 мая 2023 года – в этот день, напомним, прошло громкое совещание с представителями здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в очереди на замену суставов – больше 13 000 человек.

— К концу года вы мне все эти суставы замените! – потребовал Лукашенко у министра во время совещания. Фрагмент опубликовал телеканал СТВ.

– К концу году мы все не заменим… Проблема заключается в том, что у нас прошлый год и в этом, были сложности…

– Еще как заменишь! Один будет менять, а двое – зашивать рану. Идите и организовывайте.

Контроль за исполнением распоряжений возложен на Генпрокуратуру и госконтроль.

На январь запланировано (после новогодних и рождественских праздников) запланировано новое большое совещание по здравоохранению.

«С учетом поручения до 1 января навести порядок в отрасли и решить все накопившиеся проблемы, спрос на предстоящем большом совещании будет по каждому пункту, — сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Как известно, вчера было подписано распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения».

«Минздраву даны поручения о пересмотре нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг, с учетом правоприменительной практики, — говорится в сообщении. — В частности, необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований.

Поручено принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, наиболее острый дефицит которых наблюдается в сельской местности, повышению качества их подготовки и закреплению на рабочих местах.

Будет пересмотрен порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.

Даны поручения по обеспечению разработки новых востребованных медикаментов, увеличению объемов производства и расширению номенклатуры отечественных лекарственных препаратов, а также совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью».

Межведомственная рабочая группа, которая мониторит ситуацию в отрасли, до конца года продолжит проверку системы здравоохранения.