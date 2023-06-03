Министру здравоохранения объяснили, как менять суставы: «Один будет менять, а двое – зашивать рану»

К концу года Лукашенко поручил провести эндопротезирование суставов всем пациентам, стоявшим в очереди на момент 23 мая 2023 года – в этот день, напомним, прошло громкое совещание с представителями здравоохранения.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в очереди на замену суставов – больше 13 000 человек.
— К концу года вы мне все эти суставы замените! – потребовал Лукашенко у министра во время совещания. Фрагмент опубликовал телеканал СТВ.
– К концу году мы все не заменим… Проблема заключается в том, что у нас прошлый год и в этом, были сложности…
– Еще как заменишь! Один будет менять, а двое – зашивать рану. Идите и организовывайте.
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Генпрокуратуру и госконтроль.
На январь запланировано (после новогодних и рождественских праздников) запланировано новое большое совещание по здравоохранению.
«С учетом поручения до 1 января навести порядок в отрасли и решить все накопившиеся проблемы, спрос на предстоящем большом совещании будет по каждому пункту, — сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Как известно, вчера было подписано распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения».
«Минздраву даны поручения о пересмотре нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг, с учетом правоприменительной практики, — говорится в сообщении. — В частности, необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований.
Поручено принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, наиболее острый дефицит которых наблюдается в сельской местности, повышению качества их подготовки и закреплению на рабочих местах.
Будет пересмотрен порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.
Даны поручения по обеспечению разработки новых востребованных медикаментов, увеличению объемов производства и расширению номенклатуры отечественных лекарственных препаратов, а также совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью».
Межведомственная рабочая группа, которая мониторит ситуацию в отрасли, до конца года продолжит проверку системы здравоохранения.