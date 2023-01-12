Бывший министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Приговор вынесла судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда, передает БЕЛТА.

Отбывать наказание экс-министр будет в колонии усиленного режима.

Также ему назначен штраф в размере 2 тыс. базовых величин (Br74 тыс).

Дрожжа на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Один год наказания ему сняли по амнистии.

Как прозвучало в суде, «в срок основного наказания будет зачтен срок содержания под стражей с 16 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу: один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы».

Как сообщил журналистам государственный обвинитель Михаил Ковалев, «обвиняемый уплатил доход, полученный преступным путем».

Сообщается, что взятку министру передавал учредитель и директор иностранной коммерческой организации за «благоприятное решение вопросов». Сумму взяток взяткодатель определил самостоятельно. Взятки передавались с октября 2020-го по апрель 2022 года.

«Как отмечается в обвинении, Дрожжа давал указание подчиненным работникам министерства, лесхозам закупать сушильные комплексы для сушки пилопродукции исключительно на условиях рассрочки. При этом он знал, что единственной организацией на территории Беларуси, которая их поставляла на таких условиях, была иностранная компания взяткодателя, — пишет belta.by — В преступной схеме были задействованы родственники руководителя иностранного ООО и экс-министра, а также работники, находящиеся в служебной зависимости от них. В частности, инвестор задействовал директора иностранного унитарного производственно-торгового предприятия, которое вело деятельность на территории Беларуси, а также своего племянника, тоже иностранного гражданина. Была задействована и главный бухгалтер одного из ЗАО. Дрожжа вовлек в преступную схему свою сестру.

Находясь за пределами Беларуси, инвестор спланировал, как будет обналичивать деньги, чтобы далее передать их Дрожже. Так, с расчетного счета его ООО на счет ЗАО были перечислены средства в качестве предоплаты, при этом инвестор достоверно знал, что работы и услуги ЗАО по заключенному договору выполняться не будут, поскольку со стороны ООО не было соответствующих заявок.

После поступления денег на счет инвестор подготовил от своего имени письма о возврате наличных денег, перечисленных в качестве предоплаты, за не оказанные по договору услуги. Он указывал конкретные суммы, которые необходимо было вернуть, и даты, до которых это нужно сделать. На основании этих писем главный бухгалтер ЗАО оформляла от своего имени списки выплаты возврата денег и обналичивала иностранную валюту, которую передавала директору иностранного унитарного производственно-торгового предприятия. Та в свою очередь формировала определенные инвестором суммы и передавала их племяннику инвестора. А тот отдавал деньги сестре Дрожжи, через нее обвиняемый и брал взятки.

По этой схеме деньги передавались трижды — каждый раз по $10 тыс. Еще одну часть — 9,2 тыс. евро — обвиняемый не успел получить, так как его сестра, приехав к нему в гости, забыла деньги дома. Позже денежные средства изъяли@.

Дрожжа сказал, что взятки передавались ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением: «Деньги давали не мне, а министру».