Министр обороны пришел к Лукашенко … с ядерной бомбой

Александр Лукашенко 27 июня принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед докладом Виктор Хренин преподнес главнокомандующему необычный сувенир.

«Разрешите мне выполнить одну миссию…» — начал министр.

«Бомбу привез?!» — удивился Лукашенко.

«Так точно. Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», — сказал Виктор Хренин.

«Так это старая. Современная по-другому смотрится», — отметил Александр Лукашенко.

«Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — добавил министр.

«Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически», — заметил Лукашенко.

Впрочем, ядерное оружие вряд ли можно назвать той темой, где мировым сообществом будет позволено отделаться шутками и отговорками.

КСТАТИ

Ядерное оружие уже в Беларуси

«Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) «Вагнер» будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК — это обычный вброс: «Никакой «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами».