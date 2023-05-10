Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о ситуации в солигорском «Шахтере». Сегодня, 10 мая, состоится заседание дисциплинарного комитета БФФ.

«Мы пока не будем трогать «Шахтер». У нас есть федерация и комитеты, которые должны принимать соответствующие решения. Есть ряд безобразий, которые были допущены функционерами этого футбольного клуба. Руководителями, которые должны были контролировать деятельность футбольного клуба. Решение лежит в плоскости федерации», — сказал Ковальчук в эфире программы «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5».