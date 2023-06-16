Министерство информации аннулировало свидетельство о государственной регистрации газеты «Народная Воля»

«Министерство информации Беларуси приняло решение об аннулировании свидетельства о государственной регистрации газеты «Народная воля» в связи с тем, что выпуск данного печатного СМИ не осуществляется в течение шести месяцев подряд», — сообщает телеграм-канал Министерства.

Также ограничен доступ к сайту pressball. by: «По итогам мониторинга на предмет соблюдения национального законодательства о СМИ Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу pressball.by».