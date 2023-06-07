Минимальная выплата по больничному вырастет в три раза

С 2024 года в Беларуси вступят в силу новые нормы, по которым ФСЗН выплачивает деньги по листкам временной нетрудоспособности.

Выплаты по больничным с 1 января 2024 года будут привязаны к минимальной зарплате, сообщила журналистам управляющая Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты Беларуси Юлия Бердникова, передает Sputnik.

На данный момент минимальная зарплата равна 554 рубля. Больничные выплаты пока рассчитываются в размере 50% среднего бюджета прожиточного минимума. Это бюджет равен 176 рублям.

«Таким образом минимальная выплата вырастет в три раза», — пояснила Бердникова.

Нормы об этом были приняты еще в конце 2022 года, но заработают только с 1 января 2024-го, так как необходимо время для внедрения измененной системы.

Новая система также по другому учитывает стаж. Те, кто проработал не менее 10 лет (и все это время уплачивались взносы в ФСЗН) будут получать 100% утраченного заработка с первого дня больничного. У кого стаж меньше 10 лет, получат 80%.

В настоящее время все работающие за первые 12 дней «бюллетеня» получают 80%. Затем уже расчет делают на 100%.

Другое новшество в том, что будут учитываться все места работы гражданина, если он трудится не в одном месте. С одной стороны — это увеличение выплат по больничным, а с другой — компенсации не будет, если человек болел, но продолжал работать по одному из мест.

Что еще нового

В феврале 2023 года Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) презентовал новое приложение. С его помощью можно контролировать свой стаж и взносы. Также туда подгружаются данные о трудовой биографии. Обещается, что будут даже данные о работе по гражданско-правовым договорам.

Информация об уплаченных взносах доступна в этой программе, начиная с 2013 года, о страховом стаже – с 2003-го.

Бердникова отметила, что это приложение скоро позволит гражданам получать информацию обо всех выплатах, которые они получали.