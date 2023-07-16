Минчанке в салоне красоты волосы окрашивали шесть часов. Дело дошло до суда

После посещения салона красоты минчанка была вынуждена купить парик.

Подробности истории агентству «Минск-новости» рассказала председатель столичного общественного объединения «Служба защиты потребителей» Елена Кучинская.

— Судя по большому количеству барбершопов, я бы не сказала, что годы жизни перед зеркалом проводят только женщины. Уместно вспомнить классика: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Хотя для нас, представительниц прекрасного пола, прическа действительно не просто важнейший элемент образа, но и секретное оружие, на которое в первую очередь обращают внимание мужчины. Однако ближе к теме. Наша будущая подзащитная таким блестящим оружием владела в совершенстве. Молодая эффектная блондинка с хорошей профессией, предполагающей публичность. Салон красоты она, разумеется, посещала, но до окраски волос, во всяком случае у местных стилистов, дело не доходило. Привычный порядок вещей нарушил директор заведения, предложив VIP-клиенту персональную услугу. По словам руководителя, созданному им образу позавидуют все модные журналы. Окрашивание волос продолжалось шесть часов.

— Простите, сколько?

— А что вы хотите? Красота требует жертв. Я не специалист в области прикладной химии, однако тоже подозреваю, что такой длительный контакт с красящим веществом не может пройти бесследно для волос. Причем, это тоже надо отметить, результатами процедуры минчанка осталась недовольна.

— Как говорят парикмахеры, волосы не зубы, отрастут.

— Утешение, конечно, слабое, но пришлось смириться. Настоящая беда ждала впереди: волосы начали иссекаться, оставаясь на расческе целыми прядями. Для любой женщины это шок, и наша подзащитная не исключение. Слезы слезами, однако какое-то время из ситуации удавалось выкручиваться, меняя прическу. Увы, структура волос восстанавливалась медленно.

Чтобы продолжать оставаться публичным человеком и выходить на люди, молодой женщине пришлось покупать парик.

— Я бы на ее месте выбрал самый дорогой, а уплату стоимости переложил на салон. Хоть какое-то утешение.

— Наша подзащитная именно так и поступила. По характеру она человек неконфликтный, требовать за свои слезы выплаты многотысячной моральной компенсации, как это наверняка сделали бы многие, не хотела. Кстати, приобретенный парик действительно довольно дорогой. Но салон красоты быть причастным к беде девушки не собирался. Мол, покрасили качественно, краска проверенная, лицензионная, так что какие претензии?

— Насколько я понимаю, дело начало двигаться к судебной развязке.

— Еще до подачи искового заявления минчанка провела досудебную экспертизу качества оказанной услуги. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Несколько столичных парикмахерских и салонов красоты наделены полномочиями в проведении подобных экспертиз. Учтены опыт и квалификация работающих в них специалистов. Они осуществляют в том числе предварительные консультации, изучают ситуацию и представляемые материалы, выдают экспертное заключение о качестве стрижки, химической завивки, выпрямления волос, других процедур. За правовой помощью к нам она обратилась, уже имея на руках официальный документ. В нем однозначно указывалась причинно-следственная связь между оказанием услуги и состоянием волос.

— С экспертизой не поспоришь.

— Напротив, салон красоты как раз попытался сделать это. Никакой клиентоориентированности, хотя речь шла о не слишком больших деньгах. Могли бы пойти навстречу постоянной посетительнице. Производство по делу оказалось очень интересным. Судебных заседаний было несколько, продолжались они долго. Ответчик приглашал каких-то своих экспертов, технологов, в зале суда проводили чуть ли не эксперименты. Изучали, что такое осветляющий состав и его отличия от затемняющего, в чем особенности укладки волос у блондинок, почему они не подходят брюнеткам и так далее. Генеральная линия защиты, избранная ответчиком, была проста, как бигуди, не меняясь от заседания к заседанию. Мол, услуга оказана качественно, за дальнейшее состояние волос мы ответственности не несем, оплачивать покупку чужих париков не намерены.

— Но ведь пришлось?

— Вы верно заметили, что с результатами экспертизы не поспоришь. В итоге суд вынес решение в пользу потребителя. А требования нашей подзащитной заключались уже не только в оплате стоимости парика. Договор на оказание услуг расторгли, деньги следовало вернуть пострадавшей, ей же назначена компенсация понесенного морального вреда. Ответчик с таким исходом дела не согласился, подавал апелляционную жалобу, однако по определенным причинам ее не рассмотрели. Решение вступило в законную силу.