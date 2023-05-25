Минчанка увидела в интернете рекламу о допзаработке и лишилась денег, которые были. Как так?

Минчанка увидела в интернете рекламу о допзаработке, решила попробовать и лишилась почти 16,5 тысячи рублей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Жертва кибермошенников обратилась в милицию и рассказала, что во время просмотра видео в интернете увидела рекламу о дополнительном заработке. Потерпевшая перешла по ссылке, зарегистрировалась на сайте, после чего ей поступил звонок с предложением заработать, предварительно вложив 100 долларов.

Минчанка дала свое согласие. Затем женщине поступило предложение заработать «по-крупному», которое заключалось в банковском кредитовании и перечислении денег на сторонний счет с последующим удвоением суммы. Потерпевшая взяла кредиты в двух банках и перевела на счет мошенников 16,4 тысячи рублей. Когда заявительница решила вывести деньги, у нее потребовали заплатить за это действие процент. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Милиция напоминает, что не следует переходить по сомнительным ссылкам, которые присылают незнакомцы.