Минчанин ударил ножом брата-инвалида, а после и себя, чтобы инсценировать нападение

Следственным управлением УСК по городу Минску установлены обстоятельства покушения на убийство.

Из материалов дела следует, что в одной из квартир дома на улице Олега Кошевого проживали 44-летний мужчина, инвалид первой группы, и его 48-летний двоюродный брат.

По данным следствия, днем 15 января текущего года в учреждение здравоохранения столицы с ножевыми ранениями были доставлены. Несмотря на то, что старший из них при звонке на спецлинию 102 указал на свою причастность к совершенному преступлению, прибывших сотрудников милиции он уверял, что ранения им нанес неизвестный.

Указанная версия тщательно проверялась правоохранителями, однако подтверждения не нашла.

Следователями установлено, что примерно за год до случившегося мать младшего из них умерла и старшему из мужчин пришлось досматривать парализованного родственника. Добрососедскими их отношения не были. Фигурант постоянного места жительства и заработка не имел, делал вид, что заботился о своем брате, однако регулярно оставлял его дома одного без продуктов питания и должного ухода.

В тот день 48-летний минчанин пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес инвалиду несколько ударов ножом в область жизненно важных органов.

Понимая неизбежность ответственности, обвиняемый, рассчитывая, что потерпевший погибнет от причиненных телесных повреждений, ударил себя в живот ножом и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, инсценируя таким образом нападение третьих лиц.

Однако то, что обвиняемый обратился в экстренные службы спасло жизнь 44-летнего мужчины. Но, к сожалению, ненадолго – спустя месяц он скончался в больнице от имевшегося у него заболевания.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14 п.2 ст.139 (покушение на убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.