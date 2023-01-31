Минчанин поджег чужую иномарку

Оперативники уголовного розыска Ленинского РУВД столицы задержали 21-летнего минчанина, который поджег чужой автомобиль.

Установлено, ночью фигурант в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой со своими приятелями. Его внимание привлек автомобиль, который долго не эксплуатировался. Несмотря на замечания друзей, минчанин начал забрасывать в бензобак автомашины горящие предметы.

В результате действий задержанного иномарка полностью сгорела, а ее владельцу причинен ущерб в размере свыше 2600 рублей.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.