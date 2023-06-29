Минчанам предлагают дешевое жилье … за 300 километров от столицы

Столичные власти неоднократно пытались переселить часть минчан в города-спутники. Направления несколько раз менялись, и эти самые спутники успели побыть как перспективными, так и не очень. Но иногда минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предлагают уехать совсем далеко. За несколько сотен километров, в городки, где живет меньше 20 тысяч человек. Сейчас появилось еще одно такое предложение. Blizko.by посмотрел, куда и чем заманивают.

Что там с городами-спутниками?

Теме городов-спутников для расселения минчан уже немало лет. Начинали со Смолевичей, и до сих пор он считается этаким показательным, эталонным городом-спутником, куда минчане могли бы выехать жить, а на работу снова приезжать каждый день в Минск.

В конце 2019 года Александр Лукашенко подписал новый Указ №466 «О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска». Документ определил, что теперь жилье для минчан будут возводить также в Дзержинске, Заславле, Логойске, Руденске и Фаниполе.

Год назад председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил успехи в освоении Смолевичей и сказал, что следующим городом, где развернется масштабное строительство, станет Руденск.

А в конце мая Александр Лукашенко утвердил новые генпланы городов-спутников. Теперь подходы изменились. Так, Смолевичи должны прирасти больше, чем планировалось ранее. Сейчас там живут 20,5 тысячи человек, по новому плану планируется 50 тысяч человек против 30 тысяч по генплану-2015. Немножко прирастет и Фаниполь: сейчас там 17,5 тысячи — а планируется 29 тысяч человек вместо 23 тысяч по прежнему плану. А вот Руденск, наоборот, застраивать будут сильно меньше. Если сейчас там живут 13,3 тысячи человек (вместе с собственным городом-спутником Дружный), то по новому плану планируют довести показатель до 41 тысячи, хотя раньше планировалось аж 81 тысяча человек.

Что придумали сейчас?

Управление жилищной политики Мингорисполкома обновило перечень «Предложения по строительству жилья в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, в которых предлагается строительство квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г.Минска».

То есть, тем минчанам, которые сейчас живут в стесненных условиях и стоят в очереди на их улучшение, предлагают построиться за пределами Минска.

Новшество этого года — минчанам предлагают уехать не только в новый город, но даже и в новую область. Никогда еще нуждающихся жителей столицы не отправляли в Брестскую область или на Могилевщину на границу с Россией.

Предложение первое: город Ляховичи, Брестская область

Здесь минчанам предлагают 5-этажку на 3 подъезда на улице Южакова. Чердака нет, зато есть лифт. Дом обещают достроить к октябрю, всего нуждающимся выделяют 37 квартир из 60. По договору создания объектов долевого строительства будет предоставлена государственная поддержка (то есть, льготный кредит).

Площадь квартир или хотя бы число комнат почему-то не раскрывается, известна лишь цена квадратного метра: 1.764 рубля (588 долларов по официальному курсу) без отделки и 1.949 рублей (650 долларов) с отделкой. Если взять за основу типичную минскую панельку серии М464 и квартиру-однушку в ней площадью 37 квадратных метров, то получится, что тем минчанам, которые согласятся уехать в Ляховичи, квартира с отделкой обойдется примерно в 24 тысячи долларов.

От МКАД до нужной улицы в Ляховичах — 148 километров.

Предложение второе: Климовичи, Могилевская область

Здесь по улице 50 лет СССР предлагается одноподъездная 5-этажка с адресным номером 21В. Здесь тоже есть лифт, а еще «входная дверь металлическая, внутриквартирные двери деревянные, окна из ПВХ-профиля, территория имеет элементы благоустройства и озеленение». Площади квартир снова не указаны, известно только, что это двухкомнатные квартиры. Минчанам выделяют две квартиры, дом обещают сдать в сентябре.

Здесь тоже предлагается «долевка» с господдержкой, цена квадратного метра без отделки составит 1.902 рубля (634 доллара), а с отделкой — 2.098 рубля (699 долларов). Итого «двушечка» типичной минской площади в 49 «квадратов» с отделкой обойдется в 34.250 долларов.

А далеко ли до Климовичей? По прямой 283 км, но ведь по прямой не проедешь, а по автодорогам уже получается уже 337 километров.

Куда еще предлагали расселять минчан?

Прошлым летом Управление жилищной политики Мингорисполкома уже предлагало нуждающимся минчанам уехать в глубинку и построиться там дешевле, чем в столице. Всего было предложено 20 вариантов, из них только два — в городах, где проживает больше 20 тысяч человек, во всех остальных — меньше. В Витебской области предложили 11 городов и поселков (Барань, Бешенковичи, Глубокое, Городок, Докшицы, Дубровно, Миоры, Орша, Поставы, Ушачи, Чашники), в Минской — 5 городов (Клецк, Крупки, Логойск, Мядель, Несвиж).

Общее число квартир, которые выделили для минчан и раньше, и сейчас, в сумме не превышает 950. Вроде бы и немало. Но если учесть, что по данным на 1 января 2023 года в Минске в очереди на улучшение жилищных условий стоят 179343 семьи, то получается, что все это жилье на выселках составляет лишь 0,53% от требуемого. Само собой, кто выберет вариант построиться в глубинке с льготным кредитом — того снимают с очереди в Минске.