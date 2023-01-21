Миллионеров в Евросоюзе стало больше

Особенно среди банкиров.

А самый высокооплачиваемый банкир работает в Испании

Число самых высокооплачиваемых банковских работников в Евросоюзе с годовым заработком больше миллиона долларов в 2021 году составило почти 2000 человек — это рекорд с начала сбора таких данных.

При этом за 2021 год количество банкиров-миллионеров выросло более чем на 40%.

Эксперты связали это с Brexit, который произошел в 2020 году и из-за которого банкиры с такими доходами вынужденно переехали из Лондона в финансовые центры ЕС, пишет Forbes.

Число банкиров и специалистов по инвестициям в Евросоюзе, которые зарабатывают больше €1 млн ежегодно, по итогам 2021 года выросло на 41,5% и составило 1957 человек (в 2020 году — 1383 человека), — об этом говорится в докладе Европейской службы банковского надзора (EBA). Это самый высокий показатель с 2010 года, когда организация начала вести статистику.

«Увеличение числа высокооплачиваемых сотрудников связано с хорошими показателями деятельности учреждений, в частности, в области инвестиционно-банковской деятельности и торговли и продаж, а также с дальнейшим переездом сотрудников после Brexit из Великобритании в Евросоюз и с повышением общего уровня заработной платы», — говорится в докладе EBA.

Большую часть прироста числа банкиров-миллионеров (70%) обеспечили Италия, Франция и Испания, а наибольшее число банкиров, заработавших более €1 млн, пришлось на Германию — 30%, или 589 человек.

Самый высокооплачиваемый банкир тем временем работает в Испании: он заработал €14–15 млн в 2021 году, что по меньшей мере в 466 раз превышает среднюю зарплату в этой стране, отмечает регулятор. Еще по одному банкиру в Германии, Испании и Франции удалось заработать примерно €13–14 млн за год. Имена всех этих банкиров не раскрываются.