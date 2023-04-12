Миллиардеры уезжают из Норвегии из-за налога на богатых

В прошлом году из-за повышения налога на богатство Норвегию покинули более 30 миллиардеров и мультимиллионеров — это больше, чем за предыдущие 13 лет. По оценке экспертов, совокупное состояние уехавших превышает $57 млрд, они были крупнейшими налогоплательщиками страны

Многие состоятельные норвежцы переезжают в Швейцарию.

Сегодня сверхбогатые люди в Норвегии должны платить муниципальный налог в 0,7% на имущество, стоимость которого превышает 1,7 млн норвежских крон ($162 000) для физлиц или 3,4 млн норвежских крон ($324 000) для семейных пар. А также государственный налог на богатство в размере 0,4% для активов свыше 20 млн норвежских крон ($1,91 млн) для физических лиц и 40 млн норвежских крон ($3,8 млн) — для супружеских пар. В целом максимальная ставка налога на имущество в 2022 году была увеличена до 1,1%.