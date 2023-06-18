Милая улыбка и мелкий шрифт: почему финансовая консультация может закончиться разорением

Предоставление юридическими лицами финансовых услуг как разновидности консультационных в Беларуси разрешено. За ними чаще всего обращаются граждане, которым очень нужны деньги и у которых есть неисполненные перед банками долговые обязательства. И, как правило, это немолодые люди, имеющие проблемы со здоровьем и невысокий достаток, пишет агентство «Минск-Новости».

— К тому же многие неверно понимают суть предлагаемой услуги и то, что ее надо будет оплатить — пусть и не в день оказания. А речь идет о значительных денежных суммах для граждан, которые и без того остро нуждаются в кредите, — говорит заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Ольга Третьякова. — Увы, и сами организации, предоставляющие финансовые услуги, не всегда делают это добросовестно. В ходе прокурорского надзора такие случаи выявляются и принимаются меры по устранению подобных практик, способных причинить вред имущественным правам потребителей.

Так, например, прокурором в интересах пожилой минчанки в один из районных судов был предъявлен иск о признании недействительным договора оказания консультационных услуг по установлению наиболее выгодных условий получения займа, заключенного под влиянием заблуждения.

Как пояснила гражданка, ее внимание данная организация привлекла рекламой в интернете о предоставлении кредитов для пенсионеров под значительно меньший процент, чем в банках. Позже консультант сообщил, что необходимо изучить ее платежеспособность, и горожанка дала согласие на проверку своей кредитной истории, подписав предложенные документы.

— По результатам проверки ей сообщили, что выдать кредит не могут, но порекомендовали банки, в которых она сможет его получить, — продолжает Ольга. — Суть предоставленной женщине услуги заключалась лишь в перечислении банков и ставок по кредитам, которые они устанавливают, и даче рекомендаций по общению со специалистами. При этом стоимость ее, как позже выяснится, составила 800 рублей, или 5% от суммы желаемого гражданкой кредита.

В рекомендованных компанией банках пенсионерке в кредите тоже отказали. И лишь когда женщина рассчиталась по ранее полученному займу, ей все же выдали новый.

Суд согласился с доводами прокурора о наличии у гражданки пороков воли при совершении сделки. Та хотела получить кредит на более выгодных для нее условиях для личных целей, но при заключении договора на оказание консультационных услуг была введена в заблуждение относительно сути совершаемой процедуры. Суд принял во внимание также нетрудоспособный возраст истицы, ее серьезные проблемы со зрением и острую нуждаемость в деньгах.

Конечно, итог этой истории радует тем, что права и охраняемые законом интересы гражданки в результате вмешательства прокуратуры были защищены. Но, увы, так бывает не всегда в подобных случаях.

— Разумеется, декорации, привлекающие внимание отдельных категорий граждан и подогревающие интерес к финансовым услугам, будут постоянно изменяться, да и всех дельцов, желающих обогатиться за счет других, вряд ли можно «вывести из игры», — отмечает Ольга Третьякова. — Однако граждане вправе требовать получения полной и достоверной информации о предоставлении подобного рода услуг, в том числе пояснения сущности сделки, которую им предлагают заключить.

Надо также реально взвешивать свои финансовые возможности и потребность в этих услугах, учитывая их возмездный характер, поясняет работник прокуратуры. Особое внимание необходимо обращать на те пункты договора, которые набраны мелким шрифтом, что, как известно, затрудняет восприятие и порой вынуждает пропускать изучение соответствующих условий, а в итоге может привести к крайне неблагоприятным последствиям.