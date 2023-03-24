Михаил Пташук. Исповедь кинорежиссера: и плач, и слезы.

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Из голливудских дневников

3.04.02. Голливуд. США

Прилетел в Лос-Анджелес. Долго не пропускали в аэропорту – нет адреса, где я буду жить.

Поселили в г-це «Best Western», № 231, 2-й этаж.

Поужинали в ресторане «Узбекистан—Голливуд». Завтра работа на студии. Всё по-новому. Другой мир. Другая жизнь. Всё, всё другое. Огромный город. Лето. Тепло. Никто никуда не торопится. Уверенная жизнь. Все друг другу улыбаются, здороваются утром, днем, вечером… Как будто давно знакомы. Вот чудо, так чудо, где такое может быть?

Я открываю для себя Америку!

4.04.02 США. Голливуд

Первый рабочий день в компании звука. Подкладывали и проверяли английские реплики.

Прослушали и уточнили музыку.

Рабочий день был с 9.00 до 19.30 вечера.

Компания в восторге от музыки и фильма.

Женя, он ведет пост-продакшн, великолепно чувствует материал фильма, монтаж и весь звук.

Американец Дэн великолепно чувствует речь.

Звонил Лиле. У нас было утро, а в Минске вечер.

5.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

С 10.00 подкладывали музыку, потом проверяли все спецэффекты. Вся голливудская компания в восторге от фильма. Они даже снизили цену за свою работу и увеличили качество – «долби» будет такой, как в США.

Все они носятся со мной, готовят нам обед, предоставляют все, что необходимо.

Работаем до 21.00 с Женей, потом он привез меня в «Best Western», по дороге купил я бургундского красного вина в американском супермаркете. Приехал в свой «Western», выпил его и лег спать.

Завтра – выходной!

6.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Суббота. Выходной. Утром попил бургундского, помылся, попил кофе и еду в путешествие по Лос-Анджелесу и Океании, Калифорнии.

С Женей были на «Юниверсал», посмотрели весь Голливуд, поехали на Беверли-Хилз, потом в Санта-Монику, погуляли по набережной океана. В 19.00 сидели в японском ресторане в Санта-Монике: я, продюсер в его окружение.

7.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Я проснулся в Голливуде. Темно. Первое воскресенье в жизни – в Америке и, по-видимому, последнее! Так хочется пойти в церковь! Православную! И поблагодарить Бога за всё, что Он сделал для меня!

Спасибо, Господи!

В 12.00 меня повезли по музеям Лос-Анджелеса. Я потрясен. Пили кофе, и я придумал весь рисунок «Американской матери». Гуляли до 17.00. К 18.00 поехал на такси в русский ресторан «Нью-Йорк» с армянским таксистом за 8 долларов. Русский ресторан был очень «русским».

8.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Работаем с утра. Завтра – перезапись.

Перезапись – «микс» – не получилась!

Целый день убили только на одну сцену – начало войны.

Американцы – профессионалы высокого качества, но образную структуру фильма не чувствуют и не понимают! Что видят на экране, так и делают звук, и прекрасно делают, но кино – это не только то, что видим в кадре, но что и за кадром! И, может, это важнее всего!

Встретился с земляком – Женей Лазаревым из «Маяковки». Три года живет здесь с женой, преподает в университете. Многое мне открыл, но так ли это?

Работали до 20.00! Заехали в офис. Опять встретился с Лазаревым, передал брату деньги – 140 долларов. Вот так! Не больше и не меньше – 140! Для Минска и это деньги!

Я опять сражаюсь, что в Минске, что в Лос-Анджелесе! Не чувствуют американцы того, что я чувствую и как всё надо делать! В этом и суть моей профессии!

Лос-Анджелес – чудный вечером! Но это не Лас-Вегас и не Сан-Франциско. Это город искусства! Я вчера был поражен Беверли-Хилз! Там живут звезды! Как наши «новые» русские! И неизвестно, кто лучше живет!

Купил на вечер бургундского, выпил несколько бокалов и с чистой совестью ложусь спать!

Моя идея «Американской матери» будет обсуждаться до моего отъезда! Мэрил Стрип – главная роль? Стара!

9.04.02. США. Голливуд! Вторник

Работаем с раннего утра. Выяснилось, что к моему отъезду не успеем сделать перезапись.

Бен, звукорежиссер, сказал:

– Майкл! Без вас мы не сделаем фильм!

– У меня вылет 13-го!

– Вы должны остаться!

Вечером перезвонил продюсер и предложил остаться еще на неделю.

– Хорошо! – сказал я.– Но у меня целевой билет, и его, мне сказали, нельзя переделать!

– Я постараюсь,– ответил продюсер.

Вся студия, все американцы в восторге, как мы всё делаем! Это говорят мне в глаза и за глаза. Я чувствую по ним, по их отношению ко мне!

Сейчас 8.28 вечера. В Минске – утро! Должна звонить Лиля. Я предупредил ее, что задерживаюсь на неделю.

Купил еще вчера бутыль (1,5) бургундского вина и сейчас замечательно себя чувствую.

Какие здесь супермаркеты! Что здесь лежит на прилавках! Господи!

Нам и не снилось!

Лиля не позвонила!..

Потом выяснилось – не могла ко мне дозвониться! А жаль…

Связь Лос-Анджелеса из-за гор Голливуда просто отвратительна…

10.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Здесь 7 утра, а дома 7 вечера. Там подо мной, под «шариком» заканчивается среда 10.04.02, а здесь только начинается новый день – 10.04.02. Среда. Моя Беларусь опережает Америку…

Женя не может работать на звуке!

Сегодня столкнулся с американцами. Они сделали мне звук, но не то, что мне надо. Они не понимают образного решения сцены в звуке, подкладывают то, что видят, а это в корне неверно. Дал им ……., и они вздрогнули!

Позвонила Лиля – 22.30 вечера, в Минске – 8.30 утра…

Сказала: 26—28 быть в Москве на «Нике». Выдвинули три картины: мою, Сокурова, Евстигнеева. По шести номинациям идет «Август…»:

3а лучший фильм. Оператор В.Спорышков. Звукорежиссер И.Майоров. За лучшую мужскую роль – Е.Миронов. Роль второго плана – А.Панин. Открытие года – В.Галкин.

11.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Гулял до обеда по городу, в 14.00 с продюсером едем на презентацию «Кодака» в Голливуде. Там покажут новые технологии «Кодака».

Завтра – перезапись! Очень волнуюсь. Не за себя, а за то, как американцы будут все это делать! Технари они хорошие, но по творчеству – мы выше!

Я обалдел от Голливуд-бульвара, вдоль которого «звезды» на тротуаре. И по ним никто не ходит, все только фотографируются. На улице одни туристы – Японии и Австралии…

Купил своим маленькие «реликвии» Голливуда. Пусть останется память, может быть, больше уже никогда в своей жизни не буду в Америке.

Слава Богу! Надо молиться, чтобы всё сложилось хорошо!..

…Надо общаться, а я языка не знаю! Одно мое лишь преимущество – мой экран! И всё! Больше ничего!

Вернулся с «Кодака». Увидел уникальную вещь: компьютер делает любой цвет и печатает на негатив.

На улице жара – белорусское лето в середине апреля. Продюсер с польским оператором привез меня к магазину, и вот я в номере. Пытаюсь учить английский и дурак дураком – отшибает память, ни одного слова не могу запомнить.

12.04.02. США. Голливуд

В 9.30 начало перезаписи. Впервые в своей жизни у меня перезапись в Голливуде, в голливудской студии.

Я уже прошел их школу. И могу с уверенностью сказать – мы на высоте! То, что предлагал я, – им в голову не приходило! Они «торчали» каждый день! Это всё было, когда подкладывали звук, Джеф сказал: «У вас потрясающее чутье на экран!»

Господи! Неужели это случилось! Я нашел то, чего в фильме не было, – нашел прекрасную интонацию всего фильма. Бен (звукорежиссер) в восторге! Случилось то, о чем я и предполагать не мог!

Продюсер приехал, убедился, что все в порядке, и уехал. Боже мой, все были в восторге! Американцы, как дети!

Господи! Как я молился Тебе, чтобы выжить в Москве на «Августе…», так я молюсь, благодаря Тебя за то, что происходит в Америке.

Я никогда не думал, что Америка в лице этой студии будет молиться на меня!

Завтра, 13.04.02, я должен был уезжать из США, но мне перенесли отъезд на 17.04.02. На среду! 19.04.02 я должен быть в Минске! И всё!

13.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Сегодня моя вторая суббота в США. Пойду гулять по Голливуду, по центру Лос-Анджелеса.

Запишу заявку сценарную – «Американской матери».

С Женей поехали в магазин и купили Мишке подарки – водяную пушку и пистолет.

Вернулся в гостиницу «Best Western» и работаю над заявкой, которую я должен завтра передать продюсеру.

Уже как-то привык к гостинице, к Голливуду, к людям, с которыми я работаю, и они, я чувствую, тоже привыкли ко мне. С Беном мы прекрасно понимаем друг друга.

Оказалось, что они в студии смотрели мой «Август…» и он им очень понравился.

В воскресенье у продюсера будет день рождения. В машине он пригласил меня. Спасибо! В этот день моей дочери 34 года! У нее тоже день рождения! Вот это совпадение!

Господи! Помоги мне здесь!

Лиля попросила Мишке купить детский автомат или пистолет. Он очень просит ему это купить! Думаю, что в Лос-Анджелесе смогу это сделать!

14.04.02 США. Голливуд. Лос-Анджелес

Сегодня моей доченьке 34 года. Господи, как пролетело время! Лучше бы я не видел этой Америки! Только отсюда, здесь я понял, как мы жили и живем…

Здесь утро, а дома поздний воскресный вечер! Мои любимые уже посидели и отпраздновали день рождения доченьки! 34 года! Ее надо привезти сюда!

Я уже здесь больше десяти дней. Уезжать не хочется: тепло, хорошо, мир другой, жизнь другая…

В 13.15 уезжаю к продюсеру на день рождения. Будем гулять в каком-то парке Лос-Анджелеса…

…Собралось много народа из России, Франции и т. д.

Потом стало мало и уехали в Санта-Монику в итальянский ресторан… Поели итальяно-пельмени, попили их вина, и меня привезли домой в «Best Western».

Вечером звонила Лиля… Я так был рад ее звонку…

15.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Весь рабочий день делали «микс». Голова прошла только во второй половине дня. Бен – хороший звукорежиссер, чутье отличное, вкус хороший, но размаха нет.– всё чего-то боится! Я прихожу к выводу, что здесь у всех какой-то страх.

16.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Весь день работали на «миксе»…

Потом посидели поужинали в ресторане… И всё! Сегодня мой последний вечер в Америке! Может, уже больше никогда я здесь не буду!

Господи! Верни меня в Америку! Какая страна, какой народ! Какой чудный Лос-Анджелес!

Женя привез мне лекарство от гипертонии бесплатно! Свой, белорус, это сделал! Женя Лазарев из Минска. Лекарство на 960 долларов – 24 коробки по 40.

Я не устал, но нет радости на душе оттого, что завтра уезжаю на Родину.

Трудно покидать Америку! Трудно согласиться с тем, что уже всё! Две недели, как один день!

17.04.02. США. Голливуд. Лос-Анджелес

Мой последний день (полдня) в Америке. Сегодня должен улететь, если всё будет хорошо! В Москву…

Господи! Помоги мне!..

ПРОЩАЙ, АМЕРИКА! ПРОЩАЙ!!!

Доехал до аэропорта в Лос-Анджелесе… Провозился с Мишкиными подарками и улетел…

18.04.02. США — РОССИЯ. Перелет

В Москве! Вечером на поезд и домой, в родной Мінск!

19.04.02. Дома! Какая радость у Лильки! Боже мой!

25.04.02. С Лилей выехали в Москву на «Нику».

26.04.02. Москва! Завтра «Ника». Номинирован в шести номинациях…

Лиля пошла в церковь!..