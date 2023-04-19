МИД Украины отзывает посла из Беларуси

Вчера после встречи А.Лукашенко с Денисом Пушилиным МИД Украины сделал специальное заявление.

«Народная Воля» приводит его текст.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины».

Вчера А.Лукашенко предложил помощь Беларуси в восстановлении предприятий и сельского хозяйства в Донецке, где «100% будут жить люди».

Беларусь пока не признала присоединение к России новых регионов, в том числе ДНР. В июле 2022 года Александр Лукашенко говорил, что Минск фактически сотрудничает с ДНР и ЛНР, а в отдельном признании нет никакой необходимости.