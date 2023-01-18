Как известно, на днях Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 25 белорусских должностных лиц. В число этих лиц вошли члены Палаты представителей. Список попавших под визовые ограничения пока не приводится.

Что думают об этом в Министерстве иностранных дел Беларуси?

Вот что сказал пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз, отвечая на вопрос агентства «ТАСС»: “Наступил новый год, а политика Госдепартамента США осталась старой. Расцениваем принятое решение как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как попытку оказать давление на судебную систему нашей страны. Вызывает лишь сожаление тот факт, что американские дипломаты, которые, по идеи, должны заниматься поиском компромиссов, никак не могут остановиться и продолжают раскручивать спираль эскалации. Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг.

Но еще больше вызывает сожаление факт полного отсутствия в Госдепартаменте США мало-мальски толковых специалистов по Беларуси, которые могли бы проинформировать свое руководство о реальной ситуации в нашей стране, о том, чем живет белорусский народ и кого он поддерживает.

С другой стороны, откуда этим специалистам взяться, если американское посольство в Минске уже практически год как не находится?

Хотя информация о реальном положении вещей в Беларуси у американской стороны имеется. Согласно недавнему опросу, проведенному Международным республиканским институтом – американским институтом, заметьте, – 71% белорусов доверил бы управление Беларусью в будущем нынешней власти, и лишь 7% – оппозиции. Ну и кого, получается, поддерживает Госдепартамент США?

Нежелание видеть факты приводит к ошибочным решениям. И очень прискорбно и тревожно, когда ошибочные решения принимаются таким государством, как США».