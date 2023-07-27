МИД: на борту разбившегося в Алтае вертолета находился белорус

На борту разбившегося в Алтае вертолета находился белорус, обстоятельства трагедии уточняются.

От этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

«По имеющейся информации, на борту находились 15 человек, среди них один белорус. По предварительным данным, есть погибшие. В связи с этим посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние здоровья белорусского гражданина. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие», — рассказали в пресс-службе.

Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Первоначально сообщалось о шести жертвах аварии и семи пострадавших.