Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство России в организации

Важное решение приняла генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC), которое касается членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в данной организации. Пресс-служба IPC официально объявила о приостановке членства России.

Официальное заявление IPC отмечает, что решение о приостановке членства Паралимпийского комитета России было принято в связи с нарушением Россией своих конституционных обязательств в рамках членства в IPC.

Голосование на генассамблее IPC продемонстрировало, что 90 делегатов поддержали приостановку членства ПКР, 56 были против, а шесть членов воздержались от голосования. По решению генассамблеи, Россия лишается права членства в IPC на два года, за исключением возможности нейтрального участия в соревнованиях.

Это уже не первый случай, когда членство России в IPC приостанавливается. В осеннем заседании 2022 года было принято подобное решение с якобы причиной в неспособности Паралимпийского комитета России выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом IPC. Тогда 64 делегата поддержали приостановку, 39 были против, и 16 воздержались. ПКР представили апелляцию, которая в итоге была удовлетворена.

Стоит отметить, что IPC ранее уже приостанавливал членство России, в частности, до начала спецоперации на Украине и в августе 2016 года из-за обвинений в подмене допинг-проб на зимних Паралимпийских играх в Сочи.