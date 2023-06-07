Международная организация труда против Беларуси

Ликвидация в Беларуси независимых профсоюзов и обвинительные приговоры, предусматривающие заключение для лидеров и активистов этого движения, стали причиной того, что в эти дни Международная организация труда начала рассмотрение дела против Беларуси.

У официального Минска контраргумент следующий: сейчас в Беларуси более 90% занятых в экономике являются членами профессиональных союзов, действует свыше 20 тысяч коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников.

В частности, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда комментирует ситуацию так: «Западные страны сегодня отчетливо у себя понимают и представляют, что они проигрывают незаконными своими действиями, проигрывают санкционную войну против Беларуси. И пытаются всяческими действиями своими втянуть в эту грязную свою работу другие страны, международные организации. Площадка Международной организации труда, которую сегодня начинает активно ими использоваться для легализации своих действий, конечно, очень настораживает.

Те голоса, которые здесь звучат, они замалчиваются или же каким-то образом хитрыми действиями их пытаются не слышать. Это Всемирная федерация профсоюзов, это Конфедерация профсоюзов нашего региона, СНГ, которые четко заявили и сказали о том, что сегодня нельзя принимать какие-либо действия против трудящихся, тем более что эти действия не имеет право никаким образом принимать организация труда».

По-иному на ситуацию смотрят в Европе. Так, представительство ЕС при ООН в Женеве обнародовало заявление с призывом к Международной организации труда применить в отношении Беларуси статью 33 Устава МОТ.

Параграф 33 Устава МОТ гласит: «В случае если какой-либо член Организации не выполнит в установленный срок рекомендации, если таковые имеются, содержащиеся в докладе комиссии по расследованиям или в решении Международного суда, Административный совет может рекомендовать Конференции такие действия, какие он сочтет целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций».

Иными словами, призвали к введению санкций. Согласно регламенту, они могут быть введены, если за это проголосуюе 2/3 членов организации.

Ежегодная сессия Международной конференции труда МОТ продлится в Женеве до 16 июня. Так что очень скоро станет понятно, действительно ли так много членов МОТ с пониманием относятся к действиям белорусских властей, как об этом говорит Михаил Орда.