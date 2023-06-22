Международная ассоциация бокса лишена признания МОК. Будет ли бокс на Олимпиаде?

Делегаты внеочередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовали за лишение признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

Решение было принято абсолютным большинством голосов, сообщает «Интерфакс».

Ранее МОК выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в IBA, которую с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев.

МОК приостановил членство IBA еще в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет сам МОК.