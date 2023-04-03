«Мертвые души» по-жодински: деньги получала, а территорию не убирала

Сотрудники ОБЭП Жодинского ГОВД в одном из городских жилищно-потребительских кооперативов выявили хищение денежных средств.

«Установлено, что 58-летняя директор ЖПК формально трудоустроила дворником свою 28-летнюю дочь, — сообщает минская милиция. — На протяжении шести с половиной лет девушка должностные обязанности по уборке дворовой территории не исполняла, однако ежемесячно на ее карточку начислялась зарплата. Таким образом незаконно было получено около 15 тысяч рублей.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, в отношении директора кооператива возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет».