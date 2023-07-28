«Меньше кровищи»: «Беларусьфильму» поступили новые указания

Новым гендиректором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» назначен Юрий Алексей. Предыдущий руководитель главной киностудии республики Владимир Карачевский, назначенный на эту должность в марте 2018 года, отправлен в отставку.

Алексей до назначения на новый пост руководил «Гроднооблкиновидеопрокатом».

Назначая Алексея на новую должность, Александр Лукашенко в очередной раз дал свою оценку отечественному кинематографу.

«Что касается нашего кинопроизводства, это беда», — цитирует его слова БелТА.

После чего подчеркнул, что в Беларуси для киноискусства создана неплохая база – не хуже, чем в других странах, в том числе и в России.

«Видимо, где-то мы недорабатывали и в руководстве. Может быть, внимания меньше уделяли», — констатировал Лукашенко и предупредил, что спрос за работу в этой отрасли будет серьезнейший.

По его мнению, нужно снять определенное количество фильмов для разных категорий людей.

«Конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее. Хотя и у нас есть времена, которые мы должны людям показать, — что было на самом деле», — наставлял нового назначенца Лукашенко.

Юрий Алексей родился в Гродно в 1973 году.

Окончил Белорусский коммерческий университет управления, Гродненский государственный аграрный университет, Академию управления при президенте Беларуси.

Имеет дипломы юриста, экономист-менеджера, специалиста в области государственного управления.

Работал фотографом, техником-рентгенологом, рна разных должностях в БРСМ, Гродненском горисполкоме, Гродненском облисполкоме.

Был членом комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству.