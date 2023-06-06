Менеджеры ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» получили тюремный срок

Лишь одного из них освободили в зале суда.

В Минске вынесли приговор по делу о коррупции в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», передает БЕЛТА.

Заместитель генерального директора по производству Андрей Шабан приговорен судом на основании ч.3, ст.430 УК к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штрафу в размере Br185 тыс., лишению права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на 5 лет.

Начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович на основании ч.3, ст.430 УК получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, штрафа в размере Br185 тыс. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на 5 лет.

Начальник отдела конкурентных закупок филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации» Вадим Демешко на основании ч.2, ст.430 УК приговорен к 3 годам колонии усиленного режима, штрафу в размере Br111 тыс. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на 5 лет.

Представитель одного из субъектов хозяйствования Тимур Клюев признан виновным в даче взятки в крупном размере с использованием служебных полномочий. На основании ч.2, ст.431 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере Br111 тыс.

К обвиняемым Шабану, Гедрановичу, Демешко и Клюеву в зале суда была применена ст.7 закона «Об амнистии в связи с Днем народного единства» от 7 декабря 2022 №220-З, они были частично — на 1 год — освобождены от основного наказания.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Шабану и Гедрановичу суд оставил без изменения, Клюеву — отменил, освободив его из под стражи в зале суда. Меру пресечения Демешко в виде залога изменили на заключение под стражу в зале суда.

Три бывших топ-менеджера ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обвиняются в том, что с 2019 по 2022 год получали взятки за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования. Общая сумма взяток составила более Br208 тыс.