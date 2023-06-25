Медведица и трое медвежат вышли к людям в Новогрудском районе

Мама-медведица с тремя медвежатами устроили прогулку под Новогрудком и попали на любительское видео белорусов.

Семейство бурых медведей, которые в Беларуси занесены в Красную книгу, было замечено в Новогрудском районе недалеко от деревни Пудино. Местные жители теперь предупреждают друг друга о новых лесных обитателях, которые стали выходить к проселочной дороге.

На видео мама-медведица ведет себя вполне миролюбиво, просто идет вдоль дороги. А медвежата играют друг с другом, не хотят идти за мамой-медведицей, увидев людей в машине, встают на задние лапы, чтобы повнимательнее рассмотреть незнакомцев.

Напомним, что большинство белорусских медведей обитает в Витебской области, в других областях их гораздо меньше.