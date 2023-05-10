«Медуза» против «Змеи»: ФБР уничтожило шпионскую программу, которую Россия использовала 20 лет

Федеральное бюро расследований США во вторник сообщило о срыве масштабной кибершпионской программы российской Федеральной службы безопасности с использованием программы под кодовым названием «Змея».

Американские правоохранители считают, что шпионское средство использовалось ФСБ в течение почти 20 лет, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Программа «Змея» была предназначена для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем в не менее 50 странах, которые принадлежали правительствам стран-членов НАТО, в частности США, а также журналистам и другим лицам, представляющим интерес для РФ.

Сообщается,что для ликвидации «Змеи» ФБР разработало операцию под кодовым названием «Медуза». В ее рамках шпионское приложение заставили перезаписывать собственный код, что и вывело его из строя.

Как передает Reuters, на брифинге американский чиновник, причастный к операции, назвал «Змею» «главным инструментом» кибершпионажа со стороны России.

Он выразил надежду, что в результате ликвидации программы удалось удалить РФ «с виртуального поля боя».