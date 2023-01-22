Медики под контролем

В Беларуси по распоряжению А.Лукашенко создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения.

«Рабочая группа проведет проверку эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению, — сообщает Минздрав. — В составе группы — медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом.

При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления, облисполкомов, Мингорисполкома, иных государственных органов и организаций, а также других лиц, обладающих соответствующей квалификацией и практическим опытом».

Отчитаться о своей работе рабочая группа должна будет до 31 марта.