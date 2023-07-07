Медицина на селе: без горячей воды и с печным отоплением

Каждый седьмой ФАП в Гомельской области вряд ли можно назвать медучреждением с приемлемыми условиями для приема пациентов. Это следует из информации, озвученной заместителем председателя Гомельского облисполкома Дмитрием Алейниковым.

«Всего в Гомельской области 426 фельд­шерско-акушерских пунктов, 60 из них с печным отоплением и без горячей воды, — сообщил чиновник. — Естественно, их надо привести в нормальное состояние. Нас всех и тех, кто там проживает, почему-то это устраивало, деньги туда почти не выделялись. Замечания, естественно, будут оперативно устраняться. Но стоит помнить, что медицина на селе – это в основном про первичную помощь. У человека поднялась температура, аптеки нет, а до райцентра 50 километ­ров. Для подобных ситуаций и должны существовать фельд­шерско-акушерские пункты. Более того, рассматриваем внедрение так называемых передвижных ФАПов. Это машины на базе МАЗа, которые выезжают в населенные пункты для оказания медпомощи и проведения диспансеризации. Кроме того, это и аптеки на колесах. Две такие машины уже работают в Речицком районе».

Из слов чиновника непонятно, планируется ли стационарные ФАПы заменять передвижными. Если так, то это не решение проблемы, а уход от решения. Потому что люди при всем желании не смогут болеть по графику приезда передвижного ФАПа. Между тем уже немало случаев, когда ФАПы закрывали из-за ветхости зданий.