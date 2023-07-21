Мечты и фантазии Анастасии Мирончик-Ивановой

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик Иванова – личность довольно неординарная. В спорте у нее достижения, безусловно, были, но это в прошлом. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2019 года…

На последней Олимпиаде в Токио легкоатлетка в квалификации заняла 14-место и не попала в финал соревнований. На Играх-2012 в Лондоне результат был приличнее (7-е место), но все равно не обошлось без ложки дегтя. Позже Анастасия была дисквалифицирована на 2 года за употребление допинга, в результате чего лишилась седьмого места, занятого на Олимпийских играх-2012.

На недавнем Кубке Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова уступила 25-летней Виолетте Скворцовой и выдала результат, который не дотягивает до олимпийского норматива.

А в прошлом году Мирончик-Иванова вообще показала на чемпионате Беларуси просто «фантастику» — 134-ый результат в мире!

Одним словом, есть над чем работать, но спортсменка, как мы видим в последнее время, больше предпочитает слово, а не дело. И за словом, надо сказать, в карман она не лезет, став частым гостем у разных пропагандистских СМИ. А идей у Мирончик-Ивановой, как оказалось, очень много.

Во-первых, общественность узнала, что Анастасии Мирончик-Ивановой, которая пока даже не может выполнить олимпийский норматив, «чуждо и страшно присутствовать на Олимпиаде».

«Можно, конечно, санкции ввести против нас, но невозможно у нас забрать наше любимое дело, — заявила спортсменка. — Мы выкладываемся, отдаем себя. Поэтому не почувствовали особо никаких санкций. Мы движемся вперед в нужном направлении. Сейчас у нас проходят соревнования совместно с Российский Федерацией. В дальнейшем, думаю, и остальные страны подтянутся: Китай, Объединенные Арабские Эмираты и так далее…

Надеюсь, мы сможем на высоком уровне провести свои соревнования. Также можем провести альтернативу той же «Бриллиантовой лиге». Почему нет? Все в наших руках, и мы имеем прекрасные условия, прекрасные спортивные объекты. Думаю, мы это реализуем. С теми условиями, которые нам навязывает Международный олимпийский комитет, было бы чуждо и страшно присутствовать на Олимпийских играх. Ходили такие вести, что спортсмен по приезде на Олимпиаду должен будет пройти анонимный опрос. Там будут вопросы о ЛГБТ-движении, украинском конфликте… И вообще – чем мы отличаемся от других спортсменов? Почему мы должны выступать без флага, без гимна, без герба, не в своей экипировке?

Также одно из условий допуска – ты не должен быть военнослужащим. Так, извините: многие спортсмены американские, украинские служат. Двойные стандарты. И я, как патриот, даже выполнив олимпийский норматив, наверное, отказалась бы от таких Олимпийских игр. Ведь это противоречит олимпийским принципам. Движение полностью разрушено. И хочу, чтобы новое олимпийское движение началось именно с нас».

Есть идеи у Мирончик-Ивановой, которая в свое время была на два года дисквалифицирована за употребление допинга, и насчет введения альтернативного допинг-контроля.

«Мы можем замечать на тех же соревнованиях по прыжкам в длину, когда идет мускулизация, — снова ораторствует легкоатлетка. — Бросаются в глаза огромные груды мышц, неестественные результаты. — Был у меня случай: спортсменки после соревнований поздравляют друг друга, обнимают… Я обнялась с одной из соперниц и укололась ее щетиной… Это очень неприятный момент, когда ты понимаешь, что все неестественно, не от природы.

Они могут тоже перед Олимпиадой найти у нас какие-то нюансы, не допустить из-за допинга…

Нужно вести речь об альтернативной системе допинг-контроля. Почему американцы могут контролировать всех, а мы их нет? Очень хотелось бы посмотреть, на чем выстроены некоторые фигуры спортсменов. Мы-то понимаем, что они выстраиваются годами».

А не так давно то ли мечты, то ли фантазии Анастасии Мирончик-Ивановой вообще достигли невероятных высот. В спорте таких она точно не достигала.

«Наша страна вместе с Россией может также провести свои Олимпийские игры на таком же высшем уровне, потому что у нас проходило много соревнований международного масштаба, — заявила легкоатлетка. — У нас все спортивные объекты созданы для такого ранга соревнований… И организовать альтернативные Парижу Олимпийские игры».

Не знаю, отправится ли олимпийская команда Беларуси в Париж на Игры-2024 (хотя бы в нейтральном статусе), но Анастасия Мирончик-Иванова туда ехать не советует. Ей это «чуждо и страшно».

Кстати, спортсменка не так давно призналась, что сейчас она учится в Академии управления, чтобы «быть полезной стране и нашему народу как в спортивной сфере, так и в общественной деятельности».

Так что, даже если Мирончик-Иванова в следующем году не попадет на Олимпиаду, она смело может податься в так называемые народные депутаты. У них там уже «свои игры» и «свой допинг-контроль»…