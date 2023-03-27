МЧС проверит сирены

28-30 марта по всей стране пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).

«В ходе проверки планируется запуск электросиренного оборудования на областном и местном уровнях оповещения, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах, — сообщает МЧС. — Система предназначена для доведения до населения информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

АСЦО позволяет обеспечить: передачу сигнала «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи;

перехват общедоступного пакета цифрового телевидения, а также FM-радиостанций, осуществляющих трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах;

запуск бегущей строки в ходе трансляции республиканских телеканалов;

СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.

Просим отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий!»