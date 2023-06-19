МЧС Абхазии вторые сутки ищет 4-летнего белоруса, упавшего в реку Гега

Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34.

Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, течением реки унесло четырехлетнего Александра Вакулича. Он приехал с родителями на отдых из Пинска.

В поисках задействованы более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На место происшествия выезжал глава МЧС генерал-лейтенант Лев Квициния.

Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.